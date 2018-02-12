المغرب يضبط اكثر من 500 كلغ من الكوكايين

أخبار الآن الرباط -المغرب ( ا ف ب)



أعلن المغرب ضبطَ نحو خمسمئةٍ وواحدٍ واربعين كيلوغراماً من الكوكايين في حاويةٍ و صلت الى الدارِ البيضاء من امريكا اللاتينية، واعتقلت السلطات ستةَ اشخاصٍ مشتبهٍ بهم في القضية بينهم برازيلي ومن المحتملِ انه "العقل المدبر لشبكةٍ اجرامية"، وفق المكتبِ المركزي للابحاث القضائية في المغرب.



وضبطت السلطات ايضا خمس سيارات و"كميات كبيرة من الاموال" بالدرهم المغربي وعملات اجنبية اخرى، وفي بيان قال المكتب انه يجري تحقيقا في شأن شبكة على درجة من "الخطورة" مرتبطة بكارتلات امريكا اللاتينية التي استغلت "موقع المملكة الاستراتيجي كنقطة عبور الى الدول الاوروبية".



وفي العقود الماضية تمكن مهربو المخدرات من فتح طرق جديدة للتهريب الى اوروبا، وترسل المخدرات من امريكا اللاتينية عبر دول غرب افريقيا ومؤخرا عبر شمال افريقيا، وفق تقرير حديث لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وفي السنوات السابقة اعلن المغرب عن العديد من عمليات ضبط الكوكايين..



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