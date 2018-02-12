العراق يحصل على تعهدات بقيمة 330 مليون دولار للمساعدات

أخبار الآن | الكويت - (وريترز)

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن منظمات غير حكومية تعهدت بمبلغ 330 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في العراق يوم الاثنين.

وتجتمع المنظمات خلال مؤتمر للمانحين الدوليين في الكويت لمناقشة إعادة إعمار العراق بعد سنوات من الحرب والاضطرابات الاقتصادية.

من جانبها أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنه من المتوقع أن يدعم مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق الذى افتتحت أعماله الاثنين العودة "الطوعية" للنازحين الذين فروا من منازلهم بسبب العمليات العسكرية ضد المتطرفين.

وبحسب تقديرات رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، فإن كلفة عمليات إعادة الإعمار للمناطق المتضررة قد تصل إلى مئة مليار دولار.

واعتبرت المفوضية فى بيان أن "مؤتمر الكويت يوفر منبراً رئيسيا لإعادة التأكيد على أهمية العودة الطوعية والآمنة والمستدامة للنازحين العراقيين وكذلك لجمع الموارد لدعم جهود الحكومة فى تحقيق هذا الهدف".



واعلن العبادي في كانون الاول/ديسمبر الماضي تحقيق "النصر" ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي هدد في العام 2014 وجود الدولة العراقية بعد السيطرة على ثلث أراضيها.



وفي الوقت الذي عاد نحو 3,3 مليون نازح إلى ديارهم في ظروف صعبة، إلا أن 2,6 مليون لا يزالون في مخيمات النزوح.



وقال ممثل المنظمة في العراق برونو جيدو "هنا يجب أن نتذكر أن العودة ليست مجرد العودة إلى المنازل وإنما العودة الى المجتمع. العودة المستدامة ليست فقط عودة المباني وإنما استعادة وإعادة بناء المجتمعات وهذا جهد معقد حيث يغطي كل شيء بدءا من إزالة مخاطر المتفجرات وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية واستعادة الخدمات الأساسية وتَيسير التماسك الاجتماعي".



واضاف "يتخذ العراق منعطفا مصيريا في تاريخه الحديث المضطرب حيث تَخلص من الجماعات المتطرفة وهو إنجاز هائل يجب أن يعترف به المجتمع الدولي اعترافا تاما وتتحرك السلطات الآن نحو المهمة الضخمة والمتمثلة بإعادة بناء المدن والمؤسسات والمجتمعات".



وختم قائلا "نحن نتحمل مسؤولية جماعية في مواصلة دعم العراق في هذه المرحلة الحاسمة ويجب أن لا نترك شعب العراق في وضع حَرِج".

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