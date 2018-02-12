العراق بحاجة الى 88 مليار دولار لإعمار بنيته التحتية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

تعول الحكومة العراقية على المانحين الدوليين وخصوصا القطاع الخاص حيث أكد وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي في إفتتاح المؤتمر أن العراق بحاجة الى أكثرَ من ثمانيةٍ وثمانين مليار دولار لاعادة الإعمار بهدف إنفاقها بشكل رئيسي على البنية التحتية وإعادة مئات آلاف النازحين الى مناطقهم.

أما مدير عام وزارة التخطيط قصي عبدالفتاح فقد أكد أن اعادة إعمار العراق تتطلب جمع إثنين وعشرين مليار دولار بشكل عاجل وستة وستين مليار دولار أخرى على المدى المتوسط.

من جانبه رأى ممثل البنك الدولي رجا ريحان أن قطاع الإسكان في العراق يحتاج نحوَ سبعة عشرَ ملياراً ونصف المليار دولار , بينما يحتاج قطاع التعليم الى أربعةِ مليارات ونصف المليار دولار , أما قطاعُ الصحة فيحتاج أربعةَ مليارات وثلاثَ مئةِ مليون دولار , وتابع ريحان أن إعادةَ بناء قطاع التجارة يحتاج الى أكثر من عشرةَ مليارات ونصف المليار دولار , بينما يحتاجُ قطاع الطاقة والنفط والغاز الى نحو ستةَ عشرَ ملياراً ونصف المليار دولار.

-خلال الجلسات المخصصة للمنظمات غير الحكومية أعلنت عدد من هذه المنظمات عن تعهدات لدعم الوضع الانساني في العراق بلغت قيمتها الإجمالية أكثرَ من ثلاث مئةٍ وثلاثين مليون دولار , وجاءت أكبرُ التعهدات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبلغت مئةً وثلاثين مليون دولار.

-الى ذلك ذكر مديرُ صندوق إعادة إعمار المدن المتضررة من العمليات الإرهابية مصطفى الهيتي أن العراق بدأ ببعض الخطوات لإعادة الإعمار لكنه لم يتمكن من إنجازِ أكثرَ من واحدٍ بالمئة مما تحتاج اليه البلاد.

-وأضاف الهيتي أن بغداد تريد مساعداتٍ وإستثماراتٍ لإعادة إعمار الخدمات والبنى التحتية , مشيراً الى وجود مليونين وخمسِ مئة ألف نازحٍ بحاجة للمساعدة , كما تضرر مئة وثمانية وثلاثون ألف منزل ودمار أكثرَ من نصف هذا العدد جراء الحرب على داعش.

هذا ودعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة دعت مؤتمر المانحين الدوليين الى دعم العودة الطوعية والآمنة للنازحين العراقيين الذين فروا من منازلهم بسبب العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش وجمعِ الموارد لدعم جهود الحكومة العراقية في تحقيق هذا الهدف.

معنا من بغداد الخبير الاستراتيجي الدكتور حسين العلاوي

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