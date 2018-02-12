الجيش المصري يقتل 12 إرهابيا ويعتقل العشرات

أخبار الآن | سيناء - مصر (صحف)



قتلَ 12 إرهابيا واعتقلَ عشراتُ المطلوبينَ والمشتبه بهم في يومٍ جديد من "عمليةِ سيناء" التي أطلقها الجيشُ المصري مؤخرا، وقال الجيشُ في بيان إن العملية أسفرت عن "قيامِ القوات الجوية برصدِ وتدميرِ 60 هدفا للإرهابيين والقضاءِ على 12 فردا منهم، خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات المكلفة بأعمال المداهمة، والقبض على 92 من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وأضاف أن الحصيلة الأخيرة تأتي في إطار عملية عسكرية واسعة، تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد "العناصرالإرهابية والإجرامية". ويوم الأحد قالت القوات المسلحة المصرية، في بيان الأحد، إنها قضت على 16 "عنصرا تكفيريا" في إطار عملية عسكرية واسعة تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد "العناصر الإرهابية والإجرامية".



وقامت القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد 66 هدفا تستخدمها العناصر الإرهابية في الاختفاء من أعمال القصف الجوي والمدفعي والهروب من قواعد تمركزها أثناء حملات المداهمة، كما تم اكتشاف وإبطال مفعول 12 من العبوات الناسفة تم زرعها على محاور تحرك القوات، وتم تدمير 11 سيارة دفع رباعي خاصة بالعناصر الإرهابية، و31 دراجة نارية دون لوحات معدنية، حسب البيان.

ودمرت القوات المشاركة بالحملة 3 مخازن عثر بداخلها علي كميات من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة والأزياء العسكرية، كما تم اكتشاف وتدمير مركز إعلامي عثر بداخله علي العديد من أجهزة الحواسب الآلية ووسائل الاتصال اللاسلكية، والكتب والوثائق والمنشورات الخاصة بالفكر المتطرف.

وتم اكتشاف وتدمير 6 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 20 فدان، وضبط عدد 18 طربة من جوهر الحشيش المخدر، وبدأت "العملية الشاملة سيناء 2018" قبل أسابيع من انتهاء مهلة 3 أشهر، حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين شبه جزيرة سيناء تنتهي آخر فبراير الجاري.



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