التحالف الدولي يناقش عودة مقاتلي داعش إلى بلدانهم

أخبار الآن | روما - ايطاليا- (وكالات)

يجتمع وزراء دفاع 14 دولة مشاركة في التحالف الدولي المناهض للإرهابيين في سوريا والعراق، الثلاثاء في روما لمناقشة كيفية متابعة عملهم المشترك وبخاصة ما يتعلق بمصير مقاتلي تنظيم داعش المعتقلين بسوريا.

ملفات كثيرة سيخوض في تفاصيلها أعضاء التحالف الدولي ضد داعش خلال اجتماعاهم في روما يوم الثلاثاء إلا ان قضية مقاتلي التنظيم المعتقلين في سوريا وضرورة عودتهم إلى بلادهم ستكون على رأس اجندة المجتمعين

نقاش قضية عودة المقاتلين الأجانب للمحاكمتهم في بلدانهم عادت إلى الواجهة بعد أن اعلنت قوات سوريا الديمقراطية القبض على بريطانيين كانا يقاتلان بين صفوف التنظيم في سوريا في كانون الثاني/يناير.الماضي

الولايات المتحدة بحسب ما أكده مسؤولون في وزارة الدفاع قلقة من عدم وجود خطة واضحة بشأن كيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب في سوريا وهو ما دفعها لطرح هذه المسألة في اجتماع دول التحالف

مسؤولة في وزارة الدفاع الامريكية اشارت إلى ان مشكلة الطاقة الاستيعابية لدى قوات سوريا الديمقراطية هي أمر حقيقي وإذا واصلوا عمليات الأسر بهذا المعدل فإن منشآتهم ستمتلئ عن آخرها في نهاية الأمر فيما أبدى مسؤولون امريكون تخوفهم من بقاء أفراد التنظيم في سجون داخل سوريا ما قد يؤدي إلى"انتشار الأفكار المتطرفة وزيادة حدة التشدد".

مسؤول أمريكي كشف هو الاخر بأن الولايات المتحدة تجري محادثات مع بريطانيا بشأن ما يتعين فعله معها، مبينا انه لا توجد خطط في الوقت الراهن لترحيل من تم القبض عليهم إلى الولايات المتحدة أو معتقل غوانتانامو.

محاولات حثيثة للتحالف من أجل اغلاق هذا الملف الذي أصبح حله امرا ملحا وتحديدا بعدما أبدت الولايات المتحدة مخاوفها بأن الوضع داخل سورية "ليس مستقرًا بما فيه الكفاية لضمان عدم تمكن المعتقلين من حمل السلاح مرة أخرى.

معنا من بون الالمانية جاسم محمد مدير المركز الاوروبي لدراسات مكافحة الارهاب و الاستخبارات

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