4.5 مليون زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أخبار الآن | القاهرة - مصر ( وكالات)



استقبلت الدورة التاسعة والأربعون لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي أسدل الستار عليها يوم السبت أكثر من 4.5 مليون زائر. وذلك بحسب ما قاله رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب هيثم الحاج علي، وأقيمت الدورة التاسعة والأربعون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 27 يناير كانون الثاني إلى العاشر من فبراير شباط تحت شعار (القوى الناعمة.. كيف؟) في إشارة إلى دور الثقافة والفنون والآداب في مد جسور التقارب بين الشعوب والدول.

وقال الحاج علي في كلمة بحفل ختام المعرض في أرض المعارض بمدينة نصر "كان زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام يزيدون عن أربعة ونصف مليون زائر على مدى أسبوعين، وكانت مساحة هذا المعرض تؤكد إقبالا كبيرا من دور النشر العربية والأجنبية والمصرية، بزيادة تقريبا 25 بالمئة عن العام الماضي".

وأضاف "كانت فعاليات هذا العام، المنتظمة والممتلئة بمحبي الثقافة، تزيد عن العام السابق بحوالي 600 فعالية، قدمنا 1400 فعالية على مدى أسبوعين"، وتابع قائلا "وكان الكتاب الأكثر مبيعا مؤشرا إيجابيا على اتجاه الشعب المصري إلى الثقافة الحقيقية والجادة، المواجهة للتطرف والإرهاب، هو كتاب 'الفتنة الكبرى' لطه حسين، قرابة الألفين نسخة بيعت في هذا المعرض من الكتاب".

وتضمن حفل الختام يوم السبت تكريم اسم الكاتب عبد الرحمن الشرقاوي الذي اختير "شخصية المعرض" هذا العام وتسلمت التكريم ابنته عزة الشرقاوي كما تم خلال الحفل إعلان وتوزيع جوائز المعرض، وفازت بجائزة الرواية هالة البدري عن روايتها (مدن السور) الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية فيما فاز وجدي الكومي بجائزة القصة القصيرة عن مجموعته (شوارع السماء) الصادرة عن دار الشروق.



وفي فئة شعر العامية فاز بالجائزة مسعود شومان عن ديوان (عارف يا رب) الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب فيما ذهبت جائزة شعر الفصحى إلى عبير عبد العزيز عن ديوان (يوم آخر من النعيم) الصادر عن دار نشر الجزيرة ضمن مشروع "ستاند شعر".



وفي ختام الحفل، الذي حضره الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب بعض تفاصيل الدورة القادمة للمعرض في 2019.

وقال رئيس الهيئة إن جامعة الدول العربية ستكون "ضيف شرف" الدورة الخمسين للمعرض فيما سيكون ثروت عكاشة وسهير القلماوي معا "شخصية المعرض" في يوبيله الذهبي.

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