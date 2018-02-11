ولي عهد أبوظبي يبحث تعزيز التعاون مع رئيس الحكومة الهندية

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة - (وام)

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند في زيارة رسمية للدولة تستغرق يومين.

و بحث الجانبان تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

و قال الشيخ محمد بن زايد، إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند في عام 2017 تمثل منعطفا مهما في مسار العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأكد أن اختيار جمهورية الهند ضيف شرف في القمة العالمية للحكومات 2018 في دبي إنما يعبر عن عمق العلاقات الإماراتية-الهندية، والتقدير الكبير لما تمثله جمهورية الهند الصديقة من نموذج ناجح ومتميز في العمل الحكومي القائم على التطوير والابتكار.

و أضاف ولي عهد أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند هما قوتا استقرار وتنمية وتقدم في المنطقة والعالم، وتلعبان دورا مهما في العمل من أجل السلام ومواجهة التطرف والإرهاب والعنف.

و أشار إلى أن جمهورية الهند قوة مهمة لها تأثيرها الكبير في مجريات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وتقوم بدور فاعل في العمل من أجل حفظ الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي وتعزيز الاستقرار في آسيا والشرق الأوسط.

ووصف سياسة الهند الخارجية بالاتزا، وتمتعها بالاحترام على الساحة الدولية، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر إلى الدور الهندي في المنطقة والعالم بتقدير كبير.

من جانبه أكد رئيس وزراء الهند، حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي مع دولة الإمارات بما يضمن مصالح البلدين على مختلف الأصعدة.

وشدد الجانبان على أهمية مضاعفة المجتمع الدولي جهوده لتحقيق السلام والأمان والتعايش المشترك لدول وشعوب المنطقة ونددا بالتطرف والعنف والإرهاب بأشكاله وصوره كافة.

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