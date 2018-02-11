الجيش المصري يقتل 16 مسلحا ويدمر 66 هدفا في "سيناء"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

تمكن الجيش المصري من القضاء على 16 مسلحا، وإلقاء القبض على أربعة آخرين، خلال عملية عسكرية واسعة في شبه جزيرة سيناء، شاركت فيها القوات الجوية والبحرية وحرس الحدود، وأوضح الجيش في بيان له، أن القوات الجوية دمرت 66 هدفا، وثلاثة مخازن للمواد المتفجرة والعبوات الناسفة، في مداهمات تركزت في سيناء، لكنها تضمنت أيضا مناطق في دلتا النيل والصحراء الغربية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يخوض الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل قد أصدر في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر أوامره للجيش ووزارة الداخلية باستخدام "كل القوة الغاشمة" لتأمين شبه جزيرة سيناء خلال ثلاثة أشهر، وجاء ذلك بعد هجوم على مسجد في شمال سيناء أسفر عن قتل أكثر من 300 شخص، وجاء في البيان الرابع أن القوات الجوية قامت "باستهداف وتدمير عدد 66 هدفا تستخدمه العناصر الإرهابية في الاختفاء من أعمال القصف الجوي والمدفعي والهروب من قواعد تمركزها أثناء حملات المداهمة".

وأعلن بيان الجيش أيضا "القضاء على 16 عنصرا والقبض على أربعة أفراد من العناصر الإرهابية أثناء محاولتهم مراقبة واستهداف القوات بمناطق العمليات وضبط 30 مشتبها بهم"، وتابع البيان أنه تم "اكتشاف وتدمير مركز إعلامي عثر بداخله على العديد من أجهزة الحواسب الآلية ووسائل الاتصال اللاسلكية والكتب والوثائق والمنشورات الخاصة بالفكر المتطرف"، وأضاف أنه تم "اكتشاف وتدمير عدد 6 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر بمساحة إجمالية تقدر بنحو 20 فدانا".



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