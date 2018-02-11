الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للتصعيد في سوريا

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة - (أ ف ب)

دعا الأمين العام لمنظمة لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس السبت إلى وقف فوري للتصعيد في سوريا بعد أن شنت إسرائيل غارات في هذا البلد.



وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن غوتيريس "يتابع عن كثب التصعيد العسكري المقلق في سوريا والتوسع الخطير (للنزاع) خارج حدودها".



وشدد غوتيريس على ضرورة التزام جميع الأطراف، في سوريا والمنطقة، بالقانون الدولي.



وقال دوجاريك إن غوتيريس "يدعو الجميع إلى العمل من أجل وقف تصعيد العنف، على نحو فوري وغير مشروط، وإلى ضبط النفس".



اقرأ : إسرائيل تحذر إيران والنظام من التصعيد في سوريا



وجاء في بيان الأمم المتحدة أن الشعب السوري يعاني من "أكثر الفترات عنفًا في ما يقرب من سبع سنوات من النزاع".



وأشار البيان إلى أنه "تم الإبلاغ عن (وجود) أكثر من ألف ضحية من بين المدنيين جراء ضربات جوية في الأسبوع الأول من شباط/فبراير وحده".

تصعيد إيراني إسرائيلي غير مسبوق في سوريا



اعلنت اسرائيل السبت شن غارات "واسعة النطاق" قالت انها استهدفت مواقع "ايرانية وسورية" داخل الاراضي السورية، بعيد سقوط احدى مقاتلاتها من طراز اف-16 في اراضيها، واثر اعتراضها لطائرة من دون طيار في اجوائها قالت انها ايرانية انطلقت من سوريا.



واعلن الجيش الاسرائيلي ان طائرته الاف-16 سقطت في منطقة وادي جزريل شرق مدينة حيفا، في شمال اسرائيل وأصيب أحد طياريها الاثنين اصابة بالغة.



وهي المرة الاولى التي يعلن فيها الجيش الاسرائيلي بشكل واضح ضرب اهداف ايرانية في سوريا.



كما انها المرة الاولى منذ فترة طويلة (30 عاما حسب صحيفة هآرتس) التي تفقد فيها اسرائيل مقاتلة اصيبت بمضادات ارضية خلال مشاركتها في غارات في سوريا.

أقرأ أيضاً :

القصة الكاملة للغارات الإسرائيلية في سوريا

تصعيد إيراني إسرائيلي غير مسبوق في سوريا