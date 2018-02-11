إسرائيل تعترف رسميا بإسقاط مقاتلتها في سوريا

أخبار الآن | دمشق - سوريا - (وكالات)

قال رئيسُ الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إن بلادَهُ لن تسمح لايران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا، بعدما شنت اسرائيلُ غاراتٍ جوية ً قالت إنها شملتْ أهدافاً إيرانية في سوريا.

وشنت إسرائيل في وقت سابق سلسلة َ غاراتٍ جوية ً في سوريا على أهدافٍ سورية وإيرانية رداً على اختراق ِ طائرة إيرانية مجالها الجوي أ ُطلقت من سوريا، بحسب الجيش الاسرائيلي.

في غضون ذلك، أعلنتْ واشنطن أنها لم تشارك في العملية العسكرية الإسرائيلية في سوريا، لكنها تؤيد حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها.

وكانت اسرائيل، اعترفت رسميا بسقوطْ مقاتلتِها في سوريا بصاروخ ٍ مضادٍ للطائراتْ تابع ٍ لنظام الأسد.

وأعلنت اسرائيل أنها طلبتْ من موسكو وواشنطن التدخلَ لمنع ِ تدهور ِ الاوضاع على الحدودِ مع سوريا عقبَ اسقاطِ مقاتلةٍ اسرائيلية من طراز أف 16.

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