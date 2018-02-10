وجها لوجه مع الداعشي الذي اغتصبها

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (BBC three)

شيرين ليست الفتاة الوحيدة التي تم اغتصابها على يد افراد داعش الارهابيين لكنها كانت من القلة اللواتي التقين من جديد بجلاديهن.

شيرين اختطفت من قبل داعش عندما احتل التنظيم الارهابي سنجار و قد حاولت نحو اربع مرات الانتحار في محاولة للهرب من مآساتها المستمرة.

شيرين بمساعدة الصحافية البريطانية ستايسي دولي تمكنت من استعادة ابشع اللحظات مع الداعشي الذي اقر باغتصاب ٢٠٠ امرأة.

الداعشي الذي كان مقيد اليدين تحدث بيرودة اعصاب عن الدوافع التي ادت به الى ارتكاب جرائمة فيما توعدت شيرين بانه سيدفع ثمن الدموع التي انهمرت منها .

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