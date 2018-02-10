قوات الشرعية اليمنية تضبط معمل ألغام حوثي في مديرية "حيس"

أخبار الآن | حيس - اليمن - (وكالات)

عَثرت قواتُ المقاومةُ الشعبية في اليمن على معملٍ لتصنيعٍ العبواتٍ الناسفة في حيس كانت مليشياتُ الحوثي تستخدمهُ في تصنيعٍ الألغامٍ والعبواتٍ الناسفة، وقد شَرَعت قواتُ الحزامِ الأمني والمقاومة في تنفيذِ حملةٍ أمنيةٍ واسعة في مديريةٍ حيس لتأمينٍ المدينة، كما أقامت نقاطاً أمنيةً لمنعٍ تسلل أفرادٍ مليشيا الحوثي إلى المدينة.

واصلت قوات الشرعية اليمنية بدعم مباشر من قوات التحالف العربي من تمشيط جيوب المليشيا وتنظيف مديرية حيس من الالغام والعبوات المتفجرة التي زرعتها المليشيا الحوثية في مديرية حيس بالساحل الغربي، وعثرت الشرعية اليمنية اثناء تمشيط وتنضيف مديرية حيس على مخزن ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة تابع للمليشيا كانت تستخدمه قبل دحرها من حيس.

وفي الفيديو الذي نشرته قوات اللواء الاول عمالقة رصده "نافذة اليمن" يظهر المعمل الذي سيطرت عليه وبقايا الالغام والعبوات ومواد تصنيعها في مدينة حيس، الى ذلك، بدأت قوات الشرعية وبإسناد القوات المسلحة الإماراتية، أولى عملياتها العسكرية في مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة وعلى بعد 30 كيلومتراً من مديرية زبيد، أكبر وأهم مديريات المحافظة، في وقت كسر الجيش الوطني هجوماً للميليشيات في الجوف وقتل العشرات منها فيما شن هجوماً معاكساً على مواقعها.

وذكرت مصادر عسكرية لصحيفة البيان الاماراتية أن مواجهات عنيفة اندلعت في الجراحي وأن مروحيات الأباتشي التابعة للقوات المسلحة الإماراتية ساندت قوات الجيش والمقاومة في هجومها على أطراف المديرية ودمرت مركبات ومواقع لميليشيات الحوثي المتحصنة في المزارع، حيث سيطرت قوات الشرعية على أول معسكرات الميليشيات في المديرية.

وحسب المصادر، فإن مروحيات القوات المسلحة الإماراتية استهدفت تعزيزات كبيرة لميليشيات الحوثي كانت تجمعت عند أطراف مديرية الجراحي في مسعى لمهاجمة قوات الشرعية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، فقتلت العشرات من هؤلاء، كما دمرت عربات والعشرات من الدراجات النارية التي كانت ستستخدم في الهجوم. وأكدت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة، سيطرت على المعسكر الذي كانت الميليشيات الإيرانية تتجمع فيه.

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