قرقاش: وصف محام صهيوني لقطر بـ"إسرائيل دول الخليج" مُلفت

أخبار الآن | ابوظبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

رأى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، أن مقال صحيفة "نيويورك تايمز" الذي وصف التودد القطري لواشنطن وتواصلها الحثيث مع جماعات يهودية وصهيونية هناك وصفه بالأمر المهم"، مضيفاً أن وصف المحامي الصهيوني آلان درشويتز لدولة قطر بإسرائيل دول الخليج "مُلفت".

وأكد د. قرقاش عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن "الأوضح من المقال هو استمرار الخطاب المزدوج الذي جرّد الدوحة من مصداقيتها، ففي خطابها الغربي تنفي دعم حماس والإخوان وتهيء مساكن حديثة للقوات الأمريكية، وفِي خطابها العربي تتشدق بشعارات المقاومة والإسلامية".

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