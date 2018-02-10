قرار اسرائيلي بضرب اهداف ايرانية وسورية في سوريا

أخبار الآن | الإمارات العربية المتحدة - وكالات

دوت صفارات الإنذار من جديد في الجانب الإسرائيلي تحديدا في كريات شمونة و المطلة بعد تنفيذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات جديدة استهدفت ريف دمشق .

وذكرت المصادر الإعلامية ان الطيران الإسرائيلي استهدف وحدة تابعة للحرس الجمهوري.

وفي وقت اعلنت فيه دمشق تصدي مضاداتها اعلن مصدرعسكري اسرائيلي ان نتنياهو صادق على استمرار العملية في الشمال و قد تقرر ضرب اهداف ايرانية و سورية في العمق السوري.

تجدر الإشارة الى ان اسرائيل اغلقت مجالها الجوي في اعقاب التطورات فيما افيد ان احد الطيارين اللذين قفزا من المقاتلة الإسرائيلية في اعقاب اصابتها من قبل المضادات السورية هو بحالة حرجة جدا .