في أعقاب التطورات في الشمال نتنياهو يعقد جلسة طارئة

أخبار الآن | بيروت - لبنان - (وكالات)



في أعقابِ التطورات على الحدودِ الشمالية يُجري رئيسُ الوزراءِ الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباحَ اليوم ، مشاوراتٍ أمنية، وتحدثت مصادر اعلامية أن نتنياهو صادقَ على العمليات التي يقومُ بها الجيشُ الإسرائيلي في الوقتِ الحالي. بعد ان تمَ إطلاعهُ على آخرِ التطورات،

وكان قد صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن رئيس هيئة أركان الجيش وقادة سلاح الجو يجرون عملية تقييم للوضع في مقر وزارة الأمن في "الكرياه" في تل أبيب.

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