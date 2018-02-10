فرنسا: يجب فتح ممرات إنسانية بسوريا

أخبار الآن | باريس - فرنسا (وكالات)

أعربت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلى، عن قلق بلادها من تجدد المعارك فى سوريا، داعية النظام السورى إلى وقف ضرباته فى إدلب فى شمال غرب البلاد وفى الغوطة بالقرب من دمشق .

وقالت وزيرة الدفاع - فى مقابلة لها على إذاعة "ﻓرانس انتير" - إن بلادها طالبت عدة مرات بوقف هذه الضربات وبفتح ممرات إنسانية بعد استهداف السكان المدنيين، مؤكدة أن عنف هذه المعارك وتبعاتها على السكان غير مقبول.

وأضافت بارلى، "نعلم أيضا أن الأتراك منخرطون حاليا فى الجزء الشمالى من سوريا"، مذكرة بأن هدف فرنسا الوحيد هو الانتهاء من المعركة ضد داعش، وأنه من الضرورى التخلى عن أى عمل من شأنه أن يحيد عن هذا الهدف.

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