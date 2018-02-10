سقوط صواريخ مصدرها سوريا على مناطق لبنانية وأردنية

أخبار الآن | عمان - الاردن - (متابعات)

سقطت 3 صواريخ، السبت، على كل من الأردن ولبنان، يرجح أن يكون مصدرهما الدفاعات السورية التي كانت تحاول التصدي لغارات إسرائيلية على أهدافا سورية وإيرانية عقب إسقاط طائرة إسرائيلية.

وقالت مواقع اردنية ان أمني أردني إن المملكة تتعامل مع جسم في شمال البلاد يرجح أن يكون مصدره سوريا، لكنه لم يتسبب في أضرار.فيما تأكد سقوط صاروخين جنوب شرق لبنان مصدرهما المضادات السورية التي أطلقت باتجاه الطائرات الإسرائيلية.

وتحدث "الوكالة الوطنية" عن سقوط بقايا صاروخ في سهل بلدة سرعين البقاعية وشظايا في سهل بلدة علي النهري، من مخلفات الغارة الاسرائيلية وتم التصدي لها فجر اليوم بالمضادات الأرضية عند تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية، على مقربة من الحدود اللبنانية السورية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، تنفيذ غارات واسعة ضد منظومة الدفاع الجوي السورية وأهداف إيرانية في سوريا، فيما سقطت مقاتلة إسرائيلية وطائرة من دون طيار إيرانية في أخطر تصعيد من نوعه بين الأطراف الثلاثة.وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش أفيخاي أدرعي إنه جرى "استهداف 12 هدفا منهم 3 بطاريات دفاع جوي سورية و 4 أهداف إيرانية".

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق أن نيرانا سورية مضادة للطائرات أسقطت إحدى طائراته، السبت، بعدما اعترضت إسرائيل طائرة إيرانية دون طيار انطلقت من سوريا وهاجمت أهدافا إسرائيلة هناك.ويعد ذلك أحد أخطر تصعيد يشمل إسرائيل وإيران وسوريا منذ بدء الحرب السورية قبل نحو ثمانية أعوام.

وكان الإعلام الرسمي السوري قال نقلا عن مصدر عسكري إن الدفاعات الجوية السورية فتحت نيرانها ردا على "عدوان" إسرائيلي ضد قاعدة عسكرية وأصابت "أكثر من طائرة".وفي وقت لاحق قالت الوكالة السورية للأنباء، السبت، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي جديد". وذكر التلفزيون أيضا أنه تردد دوي انفجارات يعتقد أنها هجمات إسرائيلية في ريف دمشق.

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