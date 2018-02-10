ردود فعل متباينة حول تصريحات الشيخ المطلق عن العباءة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تصدر وسم "#المطلق_العبايه_غير_الزاميه" قائمة الوسوم الأعلى تداولا في السعودية عبر موقع التواصل الأشهر تويتر ، اليوم السبت ، متضمنا ردود الفعل المتباينة التي جاءت ردا على تصريحات الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يجب إلزام النساء بالعبايات، لأن مقصود الشرع هو “الستر” بأي طريقة ممكنة.

وصرح الشيخ المطلق خلال حديثه في برنامج "استديو الجمعة" على قناة "نداء الإسلام"، أن مقصود الشرع هو الستر، سواءً حدث هذا بالعباءة أو بغيرها من الجلالبيب التي حث الله النساء على ارتدائها في القرآن، مضيفاً أن 90 % من المسلمات المحتشمات في العالم الإسلامي لا يرتدين العبايات ولا يعرفنها، وإذا سترت المرأة نفسها بعباءة على الرأس أو على الكتف أو غير ذلك فلا بأس. .

وأشار "المطلق" لما نراه في مكة والمدينة من وجود عدد كبير من النساء الملتزمات الداعيات إلى الله اللاتي لا يلبسن العبايات، مؤكدا على أن هذا خير شاهد على ضرورة عدم إلزام النساء بالعبايات.

وشهدت منصة "تويتر" ، العديد من ردود الفعل، التي تباينت ما بين مؤيد ومعارض لتصريحات "المطلق"

وترصد "أخبار الآن" أبرز ردود الفعل المؤيدة والمعارضة لتصريحات المطلق.

ومن الجانب المعارض كتب حساب شيمي :

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