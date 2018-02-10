جولة جديدة من الغارات الإسرائيلية على أهداف في سوريا

أخبار الآن | دمشق - سوريا (وكالات)

شنت اسرائيل غارة جوية ثالثة على مواقع عسكرية جنوب سوريا وفق ما نقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري في قوات النظام.

وفي هذا السياق أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان إلى أن انفجارات عنيفة هزت فجر اليوم ريف حمص الشرقي والضواحي الجنوبية الغربية من العاصمة دمشق. في جولتين منفصلتين ومتتاليتين من الانفجارات.

وأضاف المرصد ان الانفجارات الأولى نجمت عن استهداف طائرات إسرائيلية مواقع لقوات النظام وحلفائها من اطراف مطار (التيفور) الى منطقة (البيارات) في بادية (حمص) موضحا ان المنطقة المستهدفة تتواجد فيها قوات للنظام السوري الى جانب قوات ايرانية ومسلحين تابعين لحزب الله اللبناني.

وأشار إلى أن الاستهداف أسفر عن سقوط جرحى في صفوف القوات الحكومية السورية وحلفائها وسط معلومات عن مقتل بعضهم متأثرين بجراحهم

وقال المرصد ان الانفجارات الثانية نجمت عن قصف صاروخي إسرائيلي يرجح انه نفذ من طائرات حربية على مناطق في الضواحي الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق مشيرا الى انه لم ترد اليه معلومات حول الخسائر البشرية جراء القصف.

وكانت انفجارات عنيفة هزت فجر اليوم مناطق في العاصمة دمشق وضواحيها ناجمة عن صواريخ اطلقت من طائرات اسرائيلية استهدفت مواقع لقوات النظام وحلفائها في منطقة (جمرايا) التي تضم مركزا للبحوث العلمية في ضواحي العاصمة.

بالمقابل، قالت وسائل الإعلام إسرائيلية إن الغارات الإسرائيلية كانت دقيقة جدا حتى لا تتم إصابة أهداف روسية عن طريق الخطأ.

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