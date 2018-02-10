تصعيد إيراني إسرائيلي غير مسبوق في سوريا

أخبار الآن | دمشق - سوريا - (وكالات)

قامت الأنظمة الإيرانية المتواجدة في سوريا باختراق المجال الجوي الإسرائيلي اليوم السبت بإرسال طائرة بدون طيار، وهو ما اعتبرته إسرائيل هجوماً إيرانياً على سيادتها، وعمدت إسرائيل إلى الرد عن طريق شنها لهجمات على أهداف إيرانية، وقامت بإرسال طائرات حربية لقصف مواقع في سوريا، ما أدى إلى سقوط مقاتلة من طراز "إف-16" في منطقة وادي جزريل شرق مدينة حيفا، في شمال إسرائيل.

كتب متحدث عسكري اللفتنانت جوناثان كونريكوس على تويتر أن "قوات الدفاع الإسرائيلية استهدفت أنظمة المراقبة الإيرانية في سوريا التي أرسلت الطائرة بدون طيار إلى المجال الجوي الإسرائيلي"، مضيفاً أن "نيران كثيفة من المضادات الجوية السورية أدت إلى تحطم طائرة (إف-16) في إسرائيل، وأن الطياران بخير".

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على صفحته على "فيس بوك" أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية رصدت إطلاق طائرة دون طيار إيرانية من مطار تيفور في منطقة تدمر في سوريا باتجاه إسرائيل، وأشار إلى أن مروحية أباتشي أسقطتها داخل إسرائيل وهي موجودة لدينا.

وقال إنه "يتم استهداف عربة إطلاق الطائرة الإيرانية، الحديث يدور عن غارة معقدة داخل سوريا، وتم تدمير الهدف"، وأضاف "لا نعلم بعد إن كانت الطائرة أصيبت من نيران سورية، الحادث لا يزال مستمراً"، وفي المقابل، أعلنت دمشق تصدي دفاعاتها الجوية "لعدوان" إسرائيلي على قاعدة عسكرية في وسط سوريا.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري "قام كيان العدو الإسرائيلي فجر اليوم بعدوان جديد على إحدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي وأصابت أكثر من طائرة"، وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن "القصف الإسرائيلي استهدف قواعد للدفاع الجوي السوري موجودة في منطقة جبلية على الحدود الإدارية بين ريف دمشق ومحافظة درعا في جنوب البلاد".

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