النظام السوري: تم التصدي لطائرات اسرائيلة واصابة عدد منها

أخبار الآن | دمشق - سوريا - (وكالات)

نقل تلفزيون النظام السوري، السبت، عن مصدر عسكري قوله ان قوات الدفاع الجوي تصدت لهجوم إسرائيلي وتمكنت من إصابة عدد من "الطائرات "



وبحسب المصدر ذاته فإنه جرى التصدي للطائرات الإسرائيلية خلالها هجومها على أحد القواعد العسكرية في وسط سوريا.

واقر الجيش الاسرائيلي بسقوط مقاتلة من طراز إف16 إسرائيلية، اليوم السبت، في منطقة الجليل فيما كان يشن هجمات على "أهداف إيرانية" في سوريا بعد اعتراض طائرة بدون طيار انطلقت من الأراضي السورية، على ما أعلن الجيش.

وكان الناطق العسكري الاسرائيلي صرح بان طائرة إيرانية بلا طيار قد توغلت في الاجواء الاسرائيلية فجر اليوم فكانت تحت المراقبة منذ ان لوحظت قبل دخولها الاجواء الاسرائيلية ، ولما تخطت الحدود تم اسقاطها بواسطة مروحية عسكرية اسرائيلية. واضاف الناطق العسكري ان سلاح الجو الاسرائيلي قصف بمقاتلاته عددا من المواقع الايرانية على الاراضي السورية.



تابع الناطق يقول، ان صافرات الانذار دوت عقب ذلك في عدة مناطق في شمال اسرائيل وذلك نتيجة اطلاق الدفاعات الجوية السورية الصورايخ باتجاه المقاتلات الاسرائيلية فتصدت لها صواريخ "باترويت" المضادة للصواريخ مما ادى الى دوي صافرات الانذار في العديد من المناطق في شمالي البلاد.

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