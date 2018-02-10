المرصد السوري: الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع النظام

أخبار الآن | بيروت - لبنان - (وكالات)

من جانبه افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان القصف الاسرائيلي استهدف "قواعد للدفاع الجوي السوري موجودة في منطقة جبلية على الحدود الإدارية بين ريف دمشق ومحافظة درعا" في جنوب البلاد. واضاف المرصد ان الغارات استهدفت ايضا منطقة في ريف حمص الشرقي، حيث توجد قواعد عسكرية عدة، بعضها تابع للقوات الروسية وبعضها الاخر للقوات الايرانية. مشيرا إلى ان غارات ايضا اصابت مستودعات للذخيرة بالقرب من جمرايا، الواقعة على بعد نحو 10 كلم شمال العاصمة دمشق وتضم مركزاً للبحوث العلمية مرتبطا بوزارة الدفاع ومستودعات أسلحة لقوات النظام وحلفائه.

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