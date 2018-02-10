القصة الكاملة للغارات الإسرائيلية في سوريا
أخبار الآن | سوريا - (وكالات)
أوسع ضربة للدفاعات السورية منذ 1982 ، شنتها إسرائيل صباح اليوم ، بعد أن أسقطت درون ْ إيرانية في الجولان، وشنت ضربات في العُمق السوري ،
*ما دفع دمشق إلى الرد وإسقاط طائرة 16F إسرائيلية.
*وشنت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي غارات واسعة ضد منظومة الدفاع الجوي السورية بالإضافة إلى 4 أهداف إيرانية في سوريا.
*المقاتلات ضربت 12 هدفًا في 3 بطاريات دفاع جوي سورية
*وأعلنت إسرائيل أن جيشها يتحرك بتصميم ضد محاولة ما أسمته الاعتداء الإيرانية والسورية وخرق سيادتها ..
*كما أكدت أن الجيش متأهب وجاهز للتعامل مع مختلف السيناريوهات وسيواصل التحرك وفق الحاجة.
*هذا التطور يأتي بعد 3 أيام على استهداف إسرائيل وللمرة الرابعة،مركز البحوث العلمية في منطقة جمرايا قرب دمشق،
*وذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن قصفا جويا يرجح أنه إسرائيلي، استهدف مواقع ومخازن أسلحة تابعة للقوات السورية في المنطقة المذكورة،
*في حين تلمح إسرائيل إلى أنها تستهدف مخازن أسلحة سورية وإيرانية على السواء.
ومعنا عبر الهاتف من القاهرة رامي عبدالرحمن مؤسس و مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان
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