الشرعية تسيطر على جبل "حيد الحمام" الاستراتيجي غربي تعز

أخبار الآن | عدن - اليمن - (وكالات)

سيطرت قوات الشرعية اليمنية على جبل حيد الحمام الاستراتيجي في مديرية مقبنة غربي تعز القريب من خط تعز المخا من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري، إن تحرير جبل حيد الحمام جاء بعد حصار خانق فرضته قوات الجيش على المليشيات المتمركزة فيه منذ ليلة أمس، أعقبه معارك شرسة، تمكن الجيش على إثرها من إحكام السيطرة على الجبل.

وأوضح أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، فيما لاذ البقية بالفرار، وأضاف المصدر العسكري أن الفرق الهندسية بالجيش نزعت عشرات الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات في محيط الجبل قبل فرارها لعرقلة تقدم قوات الجيش.

يأتي هذا في الوقت الذي قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية الأحياء السكنية شرقي المدينة بقذائف الهاون، وأكد المصدر أن المليشيات الحوثية شنت منذ الساعات الأولى قصفاً عنيفاً من مواقع تمركزها في تباب السلال وما جاورها شرق المدينة على الأحياء السكنية في منطقة ثعبات شرقي تعز بقذائف الهاون، عقب تصدي قوات الجيش اليمني لهجوم عنيفة شنته المليشيات على مواقعها.

من جهة أخرى، شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على مواقع لميليشيات الحوثي في جبل الطريف شرقي صرواح، وأسفرت الغارات عن مقتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي.

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