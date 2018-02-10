الجيش المصري ينشر بيانا ثالثا بشأن عملية سيناء 2018

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (عبدالرازق الطيب)

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، بيانها الثالث بشأن العملية الشاملة سيناء 2018، أكدت فيه أن القوات الجوية واصلت على مدار الليلة الماضية تنفيذ عدد من الضربات الجوية ضد البؤر الإرهابية في سيناء.

مع استمرار العمليات التى تقودها القوات المسلحة والشرطة المصرية داخل وخارج سيناء، وعلى امتداد معاقل الإرهابيين والمحاور الحدودية، واصلت القوات الجوية المصرية على مدار الليلة الماضية تنفيذ عدد من الضربات الجوية المركزة ضد التجمعات والبؤر الإرهابية، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقال المتحدث العسكري في البيان رقم ٣ عن نتائج الحملة غير المسبوقة لقوات الجيش والشرطة لاقتلاع جذور الإرهاب، إن القوات قامت بتوجيه ضربات قوية استهدفت مخازن تكديس الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة ومناطق الدعم اللوجيستى المكتشفة ، مع الاستمرار في تنفيذ أعمال التامين الجوى للمناطق الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وأضاف أنه في توقيت متزامن قامت القوات المنفذة مدعومة بالقوات الخاصة وقوات حرس الحدود بالتعاون مع الشرطة بتنفيذ عدة مداهمات على مختلف المحاور داخل المدن بشمال ووسط سيناء لمطاردة المسلحين الهاربين والقضاء عليهم واستكمال تدمير الأهداف التابعة للارهابيين.

كما تقوم القوات الخاصة البحرية بتنفيذ أعمال التأمين لساحل البحر من رفح وحتى غرب العريش لقطع طرق الإمداد عن العناصر الإرهابية.

ولفت البيان إلى أن ذلك يترافق مع الاستمرار فى حماية الأهداف الاقتصادية بالبحر بالتزامن مع أعمال التمشيط بطول الساحل لتضييق الحصار على الارهابيين ومنعهم من الهروب عبر الساحل.

وقال البيان إن قوات الشرطة المدنية قامت بحملات تمشيط أمني بكافة المناطق السكنية بشمال ووسط سيناء ونشر الكمائن على امتداد الطرق المؤدية إلى الجسور والمعديات شرق القناة بالتعاون مع القوات المسلحة.

وقال مصدر أمني في مديرية أمن شمال سيناء إن قوات الشرطة نجحت في "ضبط مئة من المشتبه بتورطهم في تنفيذ عمليات استهداف للجيش والشرطة شمالي سيناء".

ويهدف الهجوم إلى سحق المتشددين بحلول نهاية فبراير، وهو الموعد المحدد كنهاية لمهلة كان قد وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

معنا عبر الهاتف من القاهرة اللواء نصر سالم الخبير العسكري والاستراتيجي

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