الأمن المصري يضبط 100 مشتبه به في شمال سيناء

أخبار الآن | سيناء - مصر - (وكالات)

صرح مصدر كبير في مديرية أمن شمال سيناء أن جهود حملات قوات الشرطة بمدن محافظة شمال سيناء، وخاصة العريش والشيخ زويد وبئر العبد، أسفرت اليوم بالتزامن مع العملية العسكرية الشاملة لمواجهة الإرهاب، عن ضبط عنصر متشدد و100 من المشتبه بهم، وجارٍ إحالتهم للتحقيقات أمام الجهات المعنية.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن قوات الشرطة داهمت اليوم منطقة "ابني بيتك" دائرة قسم ثالث العريش، وضبطت أحد العناصر التكفيرية، وبحوزته أجندة دُوّنت فيها خواطر وكتابات ضد الجيش والدولة.

وفي سياق متصل، أوضح مصدر أمني أن القوات الجوية قصفت اليوم بؤرًا عديدة لتجمعات العناصر المتشددة في منطقتي أبو الحصيني وسبيكة والريشة ببئر العبد، ومناطق أخرى بالشيخ زويد وجنوب وغرب رفح، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والمصابين في صفوف متطرفين، فضلًا عن تدمير مخازن أسلحة وملاجئ إرهابية.

وتشارك في العملية القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة، وذلك قبل انقضاء مهلة ثلاثة أشهر حددها السيسي لتأمين منطقة سيناء وتنتهي آخر الشهر الحالي.

وأصدر الجيش بيانين عن العملية أعلن فيهما أنه بدأ صباح اليوم تنفيذ "خطة مجابهة شاملة للعناصر الإرهابية والإجرامية" في شمال ووسط سيناء ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غربي وادي النيل.

وكان السيسي قد أصدر يوم 29 نوفمبر أوامره للجيش ووزارة الداخلية باستخدام "كل القوة الغاشمة" لتأمين شبه جزيرة سيناء خلال ثلاثة أشهر، وذلك في أعقاب هجوم دام شنه متشددون على مسجد في شمال سيناء وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.

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