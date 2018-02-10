إسرائيل تحذر إيران والنظام من التصعيد في سوريا

أخبار الآن | دمشق - سوريا - (وكالات)

حذرت إسرائيل، السبت، بأن إيران والنظام "بلعبان بالنار" في حين أنها لا تسعى إلى التصعيد، مؤكدة أنها تبقى على استعداد لكل الاحتمالات بعد تصعيد مفاجئ بينها وبين سوريا، وكانت طائرة اسرائيلة سقط في قرب يافا قال عنها الجيش الاسرائيلي ان التقييم الأولي يفيد بأن المقاتلة التي تحطمت سقطت بنيران سورية لكن هذا لم يتأكد بعد.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، إن إيران وسوريا "تلعبان بالنار بارتكابهما مثل هذه الأعمال العدوانية"، بحسب تعبيره، مضيفاً "إننا لا نسعى إلى التصعيد لكننا جاهزون لمختلف السيناريوهات" ومستعدون لجعلهم يدفعون "ثمنا باهظا" على مثل هذه الأعمال.

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