مهاجرون تونسيون يخيطون أفواههم رفضا لترحيلهم من إيطاليا

أخبار الآن | لامبيدوزا - ايطاليا - (وكالات)

قام مهاجرون تونسيون يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام أمام كنيسة في جزيرة لا مبيدوزا بخياطة أفواههم رفضا لترحيلهم إلى بلادهم، وللمطالبة بنقلهم إلى الداخل الإيطالي.

ويقدر عدد المهاجرين التونسيين المضربين 42 شخصا، وفق ما نقله مهاجر نيوز عن رمضان بن عمر المكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد بن عمر أنه يوجد أربعة مهاجرين من ضمن الـ42 قاموا بخياطة أفواههم. ويوجد هؤلاء المهاجرون في الجزيرة منذ عدة أسابيع، حسب ما أوردته وكالة أنسا الإيطالية.

ولم يصدر أي رد فعل من الحكومة التونسية حتى الآن، ويعتبر بن عمر أنها "تتجاهل مثل هذه الاحتجاجات، وتتهرب من الإدلاء بموقفها، لأنها تتعاون أمنيا مع إيطاليا في تحديد هويتهم وتتعاون في عمليات الترحيل". ويشدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على "احترام المعاهدات الدولية التي تضمن حرية التنقل، ويرفض الترحيل القسري، ويطالب بالتعامل مع موجات الهجرة بمقاربة إنسانية والابتعاد عن المقاربات الأمنية".

وسجل المنتدى ارتفاعا في عدد عمليات الهجرة عبر قوارب الموت في شهر كانون الثاني / يناير، والتي تم إحباط عدد كبير منها، ويعود سبب ذلك إلى "الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها تونس خلال هذا الشهر نتيجة الإجراءات الحكومية التقشفية وخطاب الإحباط واليأس الذي تمرره الطبقة السياسية الحاكمة، والتركيز الأمني على مواجهة الاحتجاجات، وهو ما منح فرصة لفئة من الشباب لاستغلال الوضع الأمني والقيام مجددا بمحاولات للهجرة".

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