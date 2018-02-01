قتيل جديد داخل منجم غير قانوني في جرادة المغربية

أخبار الآن | جرادة - المغرب - (أ ف ب)

قـُتلَ رَجلٌ داخل منجم غيرِ قانوني لاستخراجِ الفحمِ في مدينةِ جْرادة شمال شرقي المغرب، التي تشهدُ تظاهرات منذ مقتل شقيقَين في منجمِ فحمٍ مهجور قبلَ اكثر من شهر.

وقال ناشطٌ محلي إن الحادثة وقعت قبل الظهر، لافتاً إلى إصابة شخص آخر بجروح.

وقد أثارت هذه الحادثة موجةَ غضب جديدة، إذ أظهرتْ أشرطةٌ مصورةٌ على مواقعِ التواصل حشدا من مئاتِ الاشخاص بعدَ مقتل العامل.



واكدت السلطات المحلية مقتل رجل في منجم مهجور في جرادة، من دون ان تحدد ظروف مقتله.



وفي نهاية كانون الاول/ديسمبر، اثار مقتل شقيقين داخل منجم مهجور اخر، غضب السكان الذين يعتبرون انهم مهمشون ويتظاهرون ضد السلطات متهمين اياها بانها تخلت عنهم.



ويخاطر مئات عمال المناجم بحياتهم في جرادة الفقيرة لاستخراج الفحم الحجري خلسة.



وتوجه وفدان وزاريان الى جرادة منذ بداية كانون الثاني/يناير، وتم عرض خطة طوارئ لم تلق رضى المتظاهرين.



وشهد المغرب في الاشهر الاخيرة حركات احتجاج اجتماعية اخرى في منطقة الريف بعد مقتل تاجر سمك في تشرين الاول/اكتوبر 2016 وكذلك في الجنوب الصحراوي بعد انقطاع المياه.

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