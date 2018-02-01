فرنسا تندد بقصف النظام السوري على مناطق للمعارضة

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (رويترز)

استنكرتْ فرنسا القصف المتواصل الذي يشنه النظامُ السوري على مناطقَ تتبع للمعارضة، ودعتْ حليفا النظام روسيا وإيران، إلى ممارسة الضغط لوضع حد للهجمات، وضمانِ دخول المساعدات.

ووصفتْ المتحدثةُ باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دي مول، الهجمات على محافظة ادلب ومنطقة الغوطة الشرقية بأنها غيرُ مقبولة، وقالتْ إنها تستهدفُ المستشفيات والمدنيين، في انتهاكٍ واضح للقانون الإنساني الدولي.

وقالت مول في بيان "من الضروري أن تقوم روسيا وإيران، الضامنتان لعملية آستانة وحليفتا النظام السوري، بوضع ترتيبات لوقف القصف ووصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين بسلام وبشكل كامل وبدون عراقيل".

في السياق ذاته، وثق الدفاع المدني في محافظة إدلب شمالي سوريا مقتل 211 مدنيا وجرح المئات، أكثرهم نساء وأطفال في عموم المحافظة خلال شهر كانون الثاني 2018، جراء مئات الغارات الجوية لطائرات حربية تابعة لروسيا والنظام السوري، إضافة للقصف المدفعي والصاروخي.

وأوضح الدفاع المدني الخميس، أن حصيلة القتلى ضمّت (102 رجلا و 59 طفلا و 50 امرأة)، في حين بلغ عدد المصابين الذي أسعفهم الدفاع المدني 1447 مصابا (601 امرأة و 521 رجلا و 325 طفلا)، إضافة لإصابة 6 عناصر من فرقه.

وأضاف الدفاع المدني في إحصائية عمله خلال شهر كانون الثاني الفائت، أن فرقه في مراكز محافظة إدلب، أخمدت 124 حريقا، وقدّمت 760 عملية خدّمية، و 1975 استجابة للحوادث، لافتا إلى أن عدد المستفيدات من المراكز النسائية في الدفاع المدني بلغ 1724.

من جانبهم، وثّق ناشطون محليون في مدينة سراقب (16 كم شرق مدينة إدلب)، مقتل 40 مدنيا وجرح 114 آخرين بينهم نساء وأطفال، بنحو 300 غارة لطائرات حربية روسية وأخرى تابعة لقوات النظام، استهدفت المدينة خلال شهر كانون الثاني الفائت.