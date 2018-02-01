تقرير: دبي ضمن أفضل المدن وأكثرها جاذبية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تصدرت دبي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤشر علامات المدن التجارية الصادر عن شركة Anholt-GfK، محتلةً المركز 27 في المؤشر العام 2017 الذي يصدر كل عامين مرة.

وذكر المؤشر، في سياق تقريره، أن دبي، أفضل المدن شهرة في المنطقة، حلّت في المركز 15 في مؤشر الحضور الفرعي، والمركز 16 في مؤشر المكان الفرعي، معززةً ومرسخةً صورتها.

وقيّم الاستبيان، الذي أجري بين سبتمبر وأكتوبر 2017، المدن على أساس قوة صورتها وجاذبيتها، مما وفر قاعدة لمعايير مثل الحضور والمكان والناس.

ومن جهة أخرى، حلّت دبي في المركز 27 في مؤشر The Time Out City Life Index 2018 لأعظم المدن وأكثرها جاذبية الذي ضم 30 مدينة، وكانت دبي المدينة العربية الوحيدة التي ضمها المؤشر، كما حلّت الإمارة في المرتبة 29 في مؤشر أكثر المدن إثارة بمجموع 105.3 نقاط.

من جانبها، قالت «ديلويت للاستشارات» إن دبي أصبحت مركز ثقل في الاقتصاد العالمي، إذ طورت بنية تحتية عالمية المستوى، واستقبل مطار دبي الدولي 80.4 مليون مسافر خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2017، بزيادة سنوية بلغت 5.8٪، مما يجعله المطار الأكبر في العالم من حيث المسافرين الدوليين. ويجري العمل على قدم وساق في تطوير مطار آل مكتوم الدولي في دبي الجنوب، الذي سيكون له القدرة على استقبال ما يصل إلى 200 مليون مسافر سنوياً.



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