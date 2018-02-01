تفكيك خلية إرهابية في المغرب تؤيد تنظيم داعش

أخبار الآن | المغرب - (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية المغربية تفكيكَ خلية إرهابية مؤيدة لتنظيم داعش، تنشط بين مدينتي طنجة ومِكناس.

وأفادت التحريات الأولية بأن أفراد هذهِ الخلية الذين خططوا للانضمام إلى صفوف أحد فروع داعش، انخرطوا في الدعاية والترويج لأجندة التنظيم، بالتوازي مع سعيِهم لتنفيذ هجمات تستهدف سلامة الأشخاص وممتلكاتهم.

وأسفرت عملية التفتيش، بحسب المصدر ذاته، عن حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وكتب ومخطوطات تجسد الفكر المتطرف.

وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة.