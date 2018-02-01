برلمان المغرب يصادق على قانون حماية النساء من العنف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (ديما نجم)

في إطار الجهود التي يقوم بها المغرب لتطويق ظاهرة العنف ضد النساء، والتي بدأت تعرف انتشارا واسعا داخل المجتمع المغربي، صادق البرلمان بالأغلبية على قانون يجرّم تعنيف النساء.

بعد انتشار ظاهرة العنف بشكل كبير في أوساط المجتمع المغربي، صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء تقدمت به وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ليصبح إحداث آليات للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ممكناً لأول مرة في تاريخ المغرب.

وينص مشروع القانون على التنسيق بين المعنيِّين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، وخصوصاً السلطة القضائية والدرك والشرطة والقطاعات الحكومية، ويقضي بإنشاء خلايا مركزية وأخرى محلية على مستوى القطاعات الحكومية والقضائية، تُعنى بمحاربة العنف ضد المرأة ومواكبة ضحاياه.

ومن بين التدابير التي ينص عليها القانون، تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة والتي لم تكن تعتبر إلى عهد قريب عنفا ممارسا ضدها كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية والإكراه على الزواج والمساس بحرمة جسد المرأة وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية، اضافة الى تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أيا كانت طبيعة الفعل، وتشديد العقوبات في حالات العنف المرتكب على أساس الجنس أو استحضار وضعيات الضحية كالقاصر أو المرأة الحامل وضد الزوجة أو الطليقة.

كما يتضمن مشروع القانون، اعتماد تدابير حمائية جديدة من قبيل إبعاد الزوج المعتدي، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها أو الأبناء، وإشعار المعتدي بمنعه من التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين، وينص المشروع على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية مع تقرير عقوبات على خرقها، وإحداث آلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وكذا آليات للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال محاربة العنف ضد النساء وحمايتهم.

وفي تحديده للمفهوم الدقيق للعنف بمختلف أشكاله، أدرج مشروع القانون العنف الذي يمارس بين الإخوة أيضا، اذ سيعاقب كل من تثبت في حقه ممارسة العنف ضد أخيه أو أخته أو العكس بالسجن بين ثلاثة أشهر إلى سنتين نافذا.

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