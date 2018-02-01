امريكا تدرج إسماعيل هنية على قائمتها السوداء للإرهاب
أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)
أدرجت وزارةُ الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إسماعيل هنية، رئيس المكتبِ السياسي لحركةِ " حماس" على قائمتها السوداء للإرهاب.
وتضمنَ إعلانُ "الخارجية" الأمريكية إضافةَ جماعةِ "الصابرين" الفلسطينية، و"حسم" و " لواء الثورة" المصريتين على قائمةِ الإرهاب.
وكانت حماس أدرجت العام 1997 على القائمة الأمريكية لـ "المنظمات الإرهابية الأجنبية".
وكانت واشنطن قد أدرجت 4 من كبار قادة حماس، 3 منهم خلال سبتمبر/أيلول 2015، على قائمة الإرهاب وهم: يحيى السنوار، وروحي مشتهى، ومحمد الضيف، وتلاهم فتحي حماد.
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