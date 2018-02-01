امريكا تدرج إسماعيل هنية على قائمتها السوداء للإرهاب

... كندا تدرج فيلق القدس الإيرانى على قائمتها للمنظمات الإرهابية أدرجت كندا فيلقَ القدس التابع للحرس الثوري الايراني, والمسؤولِ عن العمليات الخارجية لقوات النخبة في ايران على قائمتها للمنظمات الارهابية

... هنية: أيادي الإمارات بيضاء تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رسالة من رئيس الوزراء الفلسطيني السابق إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أعرب فيها عن تقديره لجهود الإمارات من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة المحاصر..

... صدمة في أستراليا بسبب قاطع الرؤوس "شروف" أثارت صور الجهادي الأسترالي "خالد شروف" الذي نشر صورا له وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي أول من أمس وبجواره صور رؤوس جنود سوريين مقطوعة ويحمل اثنين منها وهو مبتسم للكاميرا، وصورا أخرى لرؤوس جنود سوريين على درابزين معدني صدمة في أوساط الجالية المسلمة في أستراليا.

... السفير السعودي باليمن: منح بمليارات الدولارات لدعم الشرعية قال السفيرُ السعودي في اليمن، محمد آل جابر، إن السعودية قدمت منحا لليمن بملياراتِ الدولارات بهدفِ دعمِ الحكومة الشرعية.

... إتفاق مصري إثيوبي سوداني حول سد النهضة تقدم طفيف أحرزته القمة الثلاثية التي عقدت في أديس أبابا الأثنين بعد تعطل المحادثات بين لشهور، جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير..