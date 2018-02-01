الإمارات تفتتح أطول مسار انزلاقي في العالم

أخبار الآن | راس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

يُفتتح الجُمعة أطولُ مسارٍ انزلاقي في العالم في دولة الإمارات العربية، لينطلقَ الباحثون عن الإثارة بسرعاتٍ تصل إلى 150 كيلومترا في الساعة من جبل جيس، أعلى قمة جبلية في البلاد.

وقالت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إن المسار البالغَ طولُهُ 2.8 كيلومتر، أي ما يعادلُ طولَ 28 ملعبا لكرة القدم، سجلَ رقما قياسيا في موسوعة غينيس.

ويستطيع المسار الانزلاقي، الذي يبدأ على ارتفاع 1680مترا عن مستوى سطح البحر فوق قمة جبل جيس، استيعاب 100 ألف شخص سنويا.

ورغم أنه لا توجد قيود على أعمار مستخدميه، فإنه ينبغي ألا يقل طول المشاركين عن 1.22 متر، وألا يزيد وزنهم عن 150 كيلوغراما.

وسيضاف أحدث رقم قياسي تسجله الإمارات إلى سلسلة من الإنجازات، التي تشمل أطول مبنى في العالم وجزر صناعية على هيئة أشجار النخيل.



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