ملفات وقضايا البحث في قمة مجلس التعاون الخليجي 39

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

بحثت قمة مجلس التعاون الخليجي الكثير من القضايا الخليجية والعربية والدولية والاقليمية ومراجعة مستويات التطور التنموي المشترك وهي :

-الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الدول والتكتلات العالمية.

-تعزيز التعاون العسكري الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي والتكامل الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية

-تطورات الأوضاع في الدول العربية بما في ذلك اليمن وسوريا وفلسطين والعراق.

-الملف الإيراني واستراتيجيات كف تدخلات طهران في الشؤون العربية.

-قمة الرياض شهدت أيضاً اهتماماً كبيراً بقضايا الشباب والمستقبل للعمل على تذليل جميع المعوقات, ووضع البرامج والمشروعات المفيدة لاستقطاب الشباب، وإشراكهم في مختلف الفعاليات المحلية والدولية.

-هذا و بحثت القمة تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك, بعدما أنجزت دول الخليج ملفات نوعية مشتركة أهمها المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، ومشروع الربط الكهربائي.

-و جاءت القمة الخليجية في وقت تتأهب دول المجلس لإنجاز المشروع التنموي الاستراتيجي المتمثل في السكك الحديدية والتي ستربط العواصم الخليجية من مسقط إلى الكويت بشبكة تمتد لمسافة 2200 كيلومتر.

وينضم الينا عبر الهاتف من الرياض أحمد الركبان الكاتب و المحلل السياسي

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