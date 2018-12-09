الوفود المشاركة بالقمة الخليجية الـ39 تصل الرياض

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وصلت الوفود المشاركة في القمة الخليجية الـ 39 ، الأحد بالوصول إلى العاصمة السعودية الرياض. واستقبل الملك سلمان بن عبد العزيز وفد دولة الإمارات برئاسة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، ورئيس وفد سلطنة عمان فهد آل سعيد. و ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس وفد البحرين إلى القمة. والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، الذي يترأس وفد بلاده.

وتحتضن العاصمة السعودية الرياض، الأحد، اجتماع الدورة الـ39 لمجلس التعاون الخليجي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث سيناقش القادة الخليجيون عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية.

ومن المتوقع أن يبحث القادة آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، وكذلك ملف الحرب على الإرهاب والتطرف، وأزمة اليمن والمفاوضات التي تجري في العاصمة السويدية ستوكهولم. كما يتوقع أن تؤكد القمة على المواقف الثابتة في مواجهة التدخلات الإيرانية في الشأن العربي.

وقال مراسل العربية، هاني الصفيان، إن وزراء خارجية مجلس التعاون سيعقدون اجتماعات ثنائية على هامش القمة.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف الزياني، أكد الأهمية البالغة لاجتماع قادة دول المجلس من خلال الدورة الـ39 للمجلس.

وقال الأمين العام، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن انعقاد القمة الخليجية يؤكد تصميم قادتها على المضي قدما لترسيخ هذه المنظومة وتعزيز الترابط والتكامل الخليجي لكل ما فيه الخير والنفع لمواطنيها.

وبيّن الزياني أن قادة الخليج سيبحثون عدداً من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والأمنية والقانونية، كما سيبحثون تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا السياسية الراهنة، والمواقف الدولية تجاهها.

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