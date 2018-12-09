السودان: سقوط وتحطم طائرة تقل والي القضارف وبعض المسؤولين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



قالت وسائل إعلام سودانية الأحد، إن طائرة تقل مسؤولين سودانيين سقطت في منطقة القلابات القريبة من الحدود مع إثيوبيا.

وأشارت إلى أن الطائرة تقل والي القضارف ميرغني صالح ومدير مكتبه المقدم مجدي النور ونائب مدير شرطة الولاية العميد النور ووزير الزراعة الولائي، بالإضافة إلى مسؤول الاستخبارات بالولاية، مرجحة أن يكون جميع المسؤولين لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة.

مصدر الصورة: alsudanalyoum

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