الجبير يؤكد على وحدة الصف الخليجي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، عقب اختتام قمة مجلس التعاون الخليجي التاسعة والثلاثين في الرياض، على وحدة الصف الخليجي.

وشدد الجبير على أن أي خلاف، سيتم حله داخل البيت الخليجي، مؤكدا على عدم وجود أي تأثير لأزمة قطر على المجلس.

ولفت إلى حرص قادة دول مجلس التعاون على تعزيز دوره ومكانته.

كما نوه وزير الخارجية السعودي إلى استمرار دعم الشعب السوري، ودعم الحل السياسي في اليمن.

وأكد الجبير على رفض تدخلات إيران في السياسة الداخلية اللبنانية

من جانبه كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، عن تعيين قائد للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي.

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