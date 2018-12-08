قتل تسعة مدنيين في غارات شرق سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل تسعة مدنيين بينهم ستة اطفال في شرق سوريا , في غارات للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش ، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

وبدأ التحالف وقوات سوريا الديموقراطية في العاشر من أيلول/سبتمبر الفائت هجوما لطرد الجهاديين من آخر معاقلهم في سوريا شرق الفرات، وتحديدا في محافظة دير الزور.

وقال المرصد "لا تزال عمليات القصف المدفعي والصاروخي مستمرة من قبل التحالف الدولي وقوات سوريا الديموقراطية على مناطق سيطرة تنظيم داعش في هجين والجيب الخاضع لسيطرة الأخير، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات"، لافتا الى أن القصف أسفر عن مقتل تسعة مدنيين بينهم ستة اطفال إضافة الى جهاديين اثنين.

وتعذر الاتصال بقوات التحالف لتأكيد هذه المعلومات.وحققت قوات سوريا الديموقراطية في الايام الاخيرة تقدما داخل قرية هجين.

وصباح الجمعة، قال المتحدث باسم التحالف شون راين لفرانس برس إن "الخسائر التي تكبدها مقاتلو تنظيم الدولة الاسلامية كبيرة جدا"، مضيفا أن "مقاتلين حاولوا الفرار نحو الحدود ومنها الى العراق" لكن القوات العراقية منعتهم.

ويقدر التحالف عدد الجهاديين الذين لا يزالون على الاراضي السورية بألفين. وأفادت قوات سوريا الديموقراطية أن أكثر من الف مدني تمكنوا من الفرار من المنطقة في الايام الاخيرة، وخصوصا أنها تتعرض لقصف "بوتيرة غير مسبوقة" وفق المرصد السوري.

ومنذ العاشر من أيلول/سبتمبر، قتل 317 مدنيا بينهم 113 طفلا في المنطقة، فضلا عن 500 مقاتل في صفوف قوات سوريا الديموقراطية و837 جهاديا، وفق المرصد.

ويقول التحالف إن عملياته العسكرية في العراق وسوريا منذ 2014 أسفرت عن مقتل اكثر من 1110 مدنيين "في شكل غير متعمد".

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