الداخلية المصرية تعلن قتل إرهابيين متورطين بحادثة دير المنيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل اثنين من الإرهابيين المتورطين بحادثة "دير الأنبا صموئيل" في محافظة المنيا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن قوات الأمن المصرية، قامت بمهاجمة موقع تمركز مجموعة من الإرهابيين، بعد تحديد مكانهم في إحدى المناطق الجبلية في العمق الصحراوي بمحافظة أسيوط.

وأوضحت الداخلية، أن ذلك يأتي في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة، والمتورطة في تنفيذ حادث استهداف بعض المواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا.

وفي التفاصيل، فقد أدى استهداف موضع تمركز الإرهابيين، إلى مقتل 2 من العناصر الإرهابية المنفذة للحادث، وقد عثر بحوزتهما على 3 بنادق آلية ومسدس، إضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة، ومنظار ميداني ووسائل إعاشة

وأشار البيان إلى تمكن قوات الأمن المصرية خلال العملية، من ضبط إحدى السيارات المستخدمة في الهجوم الإرهابي، وهاتف محمول سبق أن استولى عليه الإرهابيون من أحد ضحايا الحادث عقب قتله.

وكان داعش، أعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف حافلتين قرب دير الأنبا صموئيل، على بعد 260 كيلومتراً جنوبي القاهرة، أدى إلى قتل 7 أشخاص، وإصابة آخرين بجروح بينهم أطفال.

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