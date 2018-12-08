إيزيديات يطوين كابوس "داعش" بالعلاج النفسي في ألمانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تخوض بعض الأيزيديات ممن تعرضن للسبي علي يد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، العلاج النفسي للتخلص من آثار التجربة المؤلمة اللاتي تعرضن لها.

وتعرضت بعض نساء الأيزيديات للإغتصاب والتعذيب والسبي في سوق الجواري علي يد تنظيم داعش خلال فترة إحتلاله لمناطق فى العراق وسوريا.

فيما انخرط عدد منهن في برنامج الرعاية بمنطقة الغابة السوداء في ألمانيا، ضمن برنامج شرعت به السلطات المحليّة أواخر عام 2014.

وتوضح لويزة، وهي شابة إيزيدية وصلت إلى ألمانيا قبل 3 سنوات بصعوبة الحياة حين انتقلت لألمانيا بسبب خوفها من الوقوع بأيدى أحد عناصر التنظيم، إلا أنها أشارت بإرتياحها بعد خضوعها للعلاج النفسي,

ويشرف المعالج النفسي "يان إيلان كيزيلهان"، تطوّر الحالة النفسية لهؤلاء الشابات، من بينهن ناديا مراد التي شجّعها على أن تلقي خطابا في مجلس الأمن الدولي، وقد قصد مخيّمات اللاجئين في شمال العراق للبحث عن النساء اللواتي عشن هذا الكابوس.

ونتيجة لذلك طلبت منه مقاطعة بادن فورتمبرج أن ينظّم شؤون النساء الإيزيديات اللاجئات فيها وقدّمت له 95 مليون دولار لهذا الغرض.

فيما يخضع أطباء نفس ومساعدون اجتماعيون ومترجمون لدورات تدريبية خاصة تؤهّلهم للانضمام إلى هذا العمل الدقيق، وفهم خصوصية هؤلاء النساء.

وبعد 3 سنوات من العلاج، أصبحت لويزة قادرة على التعبير عن ألمها، لتقول بأن داعش سبب ضررا كبيرا لها فيما تتساءل إن كانت الملاحقة القضائية قد تسترد حقوقها.

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