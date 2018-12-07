كارتون فريج الإماراتي يشق طريق للعالمية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

شق المسلسلُ الكرتوني الإماراتي الشهير "فريج" طريقه إلى العالمية بعد ثلاثة عشر عاما من إنطلاقه , وذلك بقرارٍ من شركة سوني التي ستعمل على دبلجةِ حلقاته للتلفزيون الياباني.

وأعلن محمد سعيد حارب وهو مخرجُ المسلسل الكارتوني "فريج" إختيار شركة سوني هذا المسلسل على أن بثهَ على التلفزيون الياباني سيبدأ مطلع كانون الثاني / يناير المقبل.

و أعرب حارب عن سعادته بأن يكون مسلسل "فريج" أول منتج كرتوني عربي يدخل اليابان، مبينا أنه تم إخضاع السيناريو إلى بعض التعديل ليتوافق مع الثقافة اليابانية.

وقال حارب لصحيفة البيان الاماراتية إن "العمل سيمكن المجتمع الياباني من التعرف على ثقافتنا وشيء من تفاصيل حياتنا وعاداتنا وتقاليدنا، وبتقديري أننا نحتاج إلى مثل هذه القفزات في أعمالنا الدرامية".

وعُرف المسلسل الكرتوني الذي اشتهر في دولة الإمارات والخليج على مدى 5 مواسم، بشخصياته الطريفة، التي ترأستها "أم خماس" وصديقاتها العجائز الأخريات، اللاتي قدمن تفاصيل تراثية خاصة، وأمثالا وقصائد عديدة، تميزت بقدرتها على عكس طبيعة المجتمع الإماراتي بطريقة سلسة وطريفة، وفقا للصحيفة.

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المصدر - موقع مسلسل فريج على يوتيوب