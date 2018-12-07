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خلافات بين الشرعية والحوثيين في ثاني أيام المفاوضات بالسويد

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، أن جمع الوفدين في السويد خطوة مهمة، مجدداً التأكيد أن طرفي الصراع اتفقا على تبادل الأسرى.

وأشارت تقارير صحفية إلى وجود خلاف بين الأطراف اليمنية حول تحديد أجندة المشاورات، الأمر الذي سيعمل غريفيثس على حله.

وتتواصل مباحثات السلام حول اليمن في السويد لليوم الثاني برعاية الأمم المتحدة، وبحضور وفدي الشرعية والانقلابيين.

 ويطالب وفد الشرعية بالبدء بإجراءات بناء الثقة ومن ثم تحديد إطار المشاورات، فيما يريد وفد الميليشيات البدء بتحديد إطار للمحادثات.

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اليمن تتفق مع الحوثيين على تبادل الأسرى

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