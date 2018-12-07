تظاهرات في الأردن رفضا لتعديل قانون الضرائب

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تظاھر المئاتُ من الأردنیین قرب مبنى رئاسة الوزراء في عمان إحتجاجاً على إقرارِ تعدیلاتٍ على قانونِ ضریبة الدخل، مطالبين بإصلاحاتٍ اقتصادیة وسیاسیة.

وشارك نحو اربعمئةِ متظاھر رافضين إقرار قانون ضریبةِ الدخل , الذي كان قد تسبب باحتجاجاتٍ الصیف الماضي, وحملَ مشاركون الأعلام الأردنیة ولافتاتٍ كُـتب على بعضھا "لا لقانون الضریبة".

و كان مجلس ّ النواب الاردني أقر في 18 من تشرين الثاني / نوفمبر الماضي مشروع قانون ضریبة الدخل الذي كان قد أثار احتجاجات في الشارع الصیف الماضي ّ لتضمنه زیادة في المساھمات الضریبیة على الأفراد والشركات، وذلك بعد إدخال تعدیلات علیه.

وتفید الأرقام الرسمیة الأردنية أن معدل الفقر إرتفع مطلع العام إلى 20% ونسبة البطالة إلى 5,18 % في بلد یبلغ معدّل الأجور الشھریة فیه نحو 600 دولار والحدّ الأدنى للأجور 300 دولار.

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