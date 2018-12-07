الحوثيون يرفضون طلب الحكومة الانسحاب من الحديدة

اخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رفضت ميليشيات الحوثي، طلب الحكومة اليمنية الشرعية الانسحاب من محافظة الحديدة غربي اليمن، كما رفضت المرجعيات الثلاث للحل السياسي وإنهاء الأزمة، خلال المحادثات التي تجرى في السويد وترعاها الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الزراعة في الحكومة الشرعية اليمنية عثمان مجلي، أن خيار العملية العسكرية ما زال مطروحاً في حال رفضت ميليشيات الحوثي الانسحاب من المدينة غربي اليمن.

والأربعاء، بدأت المحادثات اليمنية بين وفد من الحكومة الشرعية، وميليشيات الحوثي في السويد، برعاية المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفث.

وكانت تقارير صحافية، أشارت إلى وجود خلاف بين الأطراف اليمنية حول تحديد أجندة المشاورات، الأمر الذي سيعمل المبعوث الأممي على حله، فيما يطالب وفد الحكومة اليمنية البدء بإجراءات بناء الثقة، ومن ثم تحديد إطار المشاورات.

من جهة أخرى، أشارت مصادر في مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، إلى أن المبعوث الخاص لا يفرض على أي من الوفدين أية أجندة، ومهمته الوصول إلى حلول يقبل بها الطرفان.

وأوضحت المصادر، أنه لا يوجد سقف زمني محدد للمشاورات الجارية بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين في السويد، مشيرة إلى أنها مستمرة، طالما الطرفان مستمرون في التشاور مع الأمم المتحدة ومناقشة إجراءات بناء الثقة.

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