قرقاش: مجلس التعاون الخليجي مستمر رغم أزمة قطر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن قمة مجلس التعاون التي ستُعقد في العاصمة السعودية الرياض في التاسع من شهر ديسمبر برئاسة سلطنة عمان ، هي مؤشر إلى أن مجلس التعاون مستمر رغم أزمة قطر.

وأكد أن حرص السعودية والإمارات على استمرارية مجلس التعاون الخليجي, هو أمر تاريخي.

وأشار وزير الدولة الإماراتي إلى نجاح المجلس الأساسي في جوانبه الاقتصادية وخلق سوق خليجي مشترك، منوها إلى أن "الأزمة السياسية (مع الدوحة) ستنتهي حين ينتهي سببها.

وقال قرقاش في تغريدة صباح الخميس: "الواقعية السياسية الحالية مكنت مجلس التعاون من استمرار عمله، فالاجتماعات التقنية والإدارية والفنية مستمرة، وبالمقابل عانى الجانب الاستراتيجي والسياسي في ظل شذوذ المنظور القطري عن المصلحة الجماعية"

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