"اليونيفيل" تؤكد وجود نفق جنوب لبنان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكّدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، وجود نفق قريب من الخط الأزرق في منطقة المطلبة جنوب لبنان.

وأشارت "اليونيفيل"، في بيان لها، أنّ فريق تقني يترأسه رئيس البعثة ستيفانو ديل كول، زار الموقع، واكتشف وجود النفق.

وقبل أيام، أعلن الجبش الإسرائيلي، اكتشاف نفق بالقرب من الخط الأزرق، وبناءً عليه جرى تفتيش الموقع من قبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة.

وأوضح بيان صدر عن المكتب الإعلامي لـ"اليونيفيل"، أن قواتها تنخرط مع الأطراف للقيام بإجراءات متابعة عاجلة، مؤكدة على أهمية تحديد الصورة الكاملة لهذا الحدث الذي وصفته بالخطير.

وقالت "اليونيفيل"، إنها سترسل نتائجها الأولية إلى السلطات المختصة في لبنان.

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