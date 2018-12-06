إنطلاق محادثات السلام اليمنية في السويد اليوم

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تنطلق اليوم في السويد محادثات السلام بين الحكومة الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية في مسعى جديد من الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في البلاد.

ووصل امس الاربعاء وفد الحكومة اليمنية للمشاركة في المحادثات التي تعد الأولى منذ عام 2016

وقال مصدر بالأمم المتحدة إن من المستبعد أن يلتقي الجانبان مباشرة في المحادثات، التي ستجرى في قلعة جوهانسبيرغ والتي أعيد ترميمها خارج ستوكهولم، وإن مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن سيقوم هو وفريقه بجولات مكوكية بينهما في المشاورات .

وقال عبد الله العليمي أحد ممثلي الحكومة المعترف بها دوليا على تويتر قبل أن يغادر فريقه من العاصمة السعودية الرياض إن المحادثات تمثل "فرصة حقيقية للسلام".

ونجح غريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن في تحقيق بعض إجراءات بناء الثقة لإجراء المحادثات في السويد.

وأغلقت السلطات السويدية المكان وشوهدت عدة عربات تابعة لأجهزة الطوارئ خارج القلعة قبيل المحادثات، التي ستركز على محاولة الاتفاق على خطوات أخرى لبناء الثقة وتشكيل هيئة حكم انتقالية.

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