محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد بحق مرشد الإخوان ونائبه

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بالسجن المؤبد بحق محمد بديع مرشد الإخوان ونائبه، خيرت الشاطر و4 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث مكتب الإرشاد".

وفي ذات الإطار، قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة عدد من قيادات الجماعة الإرهابية، من الاتهامات المنسوبة إليهم، وأمرت بانقضاء الدعوي الجنائية على محمد مهدي عاكف لوفاته.

ومن بين الذين حكمت عليهم بالبراءة، عصام العريان وسعد الكتاتنى وأيمن هدهد وأسامة ياسين ومحمد البلتاجي وعصام العريان وحسام الشحات.051

وكانت محكمة النقض في القاهرة، قبلت الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم من دائرة قضائية مغايرة، التي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع فيه، والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات، مقابل مبالغ مالية، أمام مقر جماعة الإخوان الإرهابية بحي المقطم في القاهرة.

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